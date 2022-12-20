Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:06

Гимаев-младший: «Матч звезд прошел на высочайшем уровне. Все было организовано идеально»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Известный комментатор Сергей Гимаев-младший поделился мнением об организации Матча звезд КХЛ-2022.

«Матч звезд прошел на высочайшем уровне. Все было организовано в какой-то степени идеально. Была организована работа с болельщиками, выступали артисты в паузах. Мастер-шоу разделили на два дня. Конкурсы подобрали так, что действительно было интересно, интригующе за ними наблюдать. В этом году была интрига. Роман Ротенберг с дивизионом Боброва приехал только за победой. И это ощущалось. Матчи с их участием были похожи на борьбу, а не на Матч звезд. В плане интриги это только сделало лучше матч.

Что не удалось? Скорее, не удалось собрать всех сильнейших. Достаточно давно отбирались игроки. За это время многое изменилось, какие-то игроки вышли на первые роли, а какие-то сдали", — приводит «РБ Спорт» слова Гимаева-младшего.

Матч звезд КХЛ проходил с 10 по 11 декабря в Челябинске, на ледовой арене «Трактор». Победу одержала сборная дивизиона Боброва. Второе место занял дивизион Харламова, третье — дивизион Тарасова.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-gimaev-mladshij-match-zvezd-khl-by-l-organizovan-ideal-no/
Сергей Гимаев-младший
Хоккей
КХЛ
1
0
Читайте также
Украину исключат из ФИФА и УЕФА? Продолжение скандала после ареста президента футбольной ассоциации
Роналду не намерен завершать карьеру в сборной Португалии и хочет сыграть на ЧМ-2026
Сильный пожар разгорелся на нефтегазовом объекте под Харьковом
Эксперты назвали топ-5 причин отказа в ипотеке
Сунак призвал лишить Россию способности пополнять запасы оружия
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Сергей Гимаев-младший поделился впечатлениями от организации Матча звезд КХЛ

Нападающий Сошников подписал контракт с «Трактором» до конца сезона-2023/24