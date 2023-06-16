Гимаев: «Сейчас «Ак Барс» становится главным претендентом на Кубок»

Известный комментатор и бывший игрок ряда клубов КХЛ Сергей Гимаев-младший поделился ожиданиями от выступления «Ак Барса» в следующем сезоне.

«Сейчас «Ак Барс» становится главным претендентом на Кубок, — цитирует «РБ Спорт» Гимаева. — Помимо того, что Билялетдинов остался, он еще находится в тонусе. Приняв команду посреди сезона, он довел ее до седьмой игры финальной серии. Трансферная политика «Ак Барса», судя по тем приобретениям, которые они делают, не может не радовать. Казанцы становятся явными фаворитами Восточной конференции. Команда стала сильнее, чем в прошлом году. Безусловно, потеря Воронкова сказывается, но приобретение Яшкина и Жафярова должно помочь клубу. Билялетдинов всем все доказал, все главные успехи клуба связаны именно с ним».

15 июня «Ак Барс» объявил о продлении контракта с главным тренером Зинэтулой Билялетдиновым, соглашение подписано до конца следующего сезона.

В сезоне-2022/23 казанский клуб занял первое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. Команда дошла до финала Кубка Гагарина, где уступила ЦСКА (3-4 в серии).