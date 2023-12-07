Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:23

Гимаев: «Думаю, Фастовский увидел у Кривокрасова больше харизмы. У Немировски все-таки было слишком много демократии»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший игрок КХЛ Сергей Гимаев оценил назначение Сергея Кривокрасова исполняющим обязанности главного тренера «Сибири».

«Каждый раз, когда предлагают уволить того или иного тренера, у меня возникает вопрос «а кого вместо?» Вот назначат в «Сибирь», например, Буцаева. У меня нет уверенности, что он сразу даст результат. Любому тренеру надо время, но в случае с Дэвидом, думаю, не устроил хоккей, в который играла команда. Я думаю, что Фастовский увидел у Кривокрасова больше харизмы, умения поднять игроков из окопов. У Дэвида все-таки было слишком много демократии. У нас игроки такой подход до сих пор не всегда воспринимают. Сыграло роль и то, что Кривокрасов уже второй год в команде, и она ему хорошо знакома, также остались Тарасенко и Подомацкий, поэтому команду не надо строить с ноля», — цитирует Гимаева Sport24.

6 декабря «Сибирь» объявила об увольнении Дэвида Немировски, который возглавлял команду с апреля 2023 года. Кривокрасов стал исполняющим обязанности главного тренера. На данный момент «Сибирь» с 41 очком в 40 матчах занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Источник: https://sport24.ru/hockey/news-602443-gimayev-dumayu-fastovskiy-uvidel-u-krivokrasova-bolshe-kharizmy-u-nemirovski-bylo-slishkom-mnogo-demokratii
ФК Сибирь
0
Читайте также
Фанаты «Сантоса» устроили беспорядки после вылета во вторую лигу Бразилии
Ига Свентек повторила достижение Серены Уильямс спустя 10 лет
Учительница рассказала об открывшей стрельбу в Брянске ученице и ее сестре
В Кремле призвали дождаться расследования по стрельбе в брянской школе
ФСБ задержала исполнителя теракта на Байкало-Амурской магистрали
Появились кадры побега Артема Усса из-под домашнего ареста в Италии
Популярное видео
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мартемьянов рассказал о плохой реализации в матче с «Адмиралом»