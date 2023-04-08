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Сегодня, 20:04

Гимаев заявил, что «Ак Барс» выглядит лучше «Авангарда»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный в прошлом защитник Сергей Гимаев рассказал, за счет чего, на его взгляд, «Ак Барс» сумел повести 3-1 в финальной серии Восточной конференции с «Авангардом».

«Нужно сказать о том, как добавил Билялов. Даже в этой серии от игры к игре он становится лучше. Кроме того, видна тренерская рука Билялетдинова. Самым сильным оружием «Авангарда» была игра в большинстве. Омичи начали эту серию, хорошо реализовывая лишнего. Но мы видим, как перестроился «Ак Барс». В четвертом матче «ястребы» не смогли забить даже в формате 5 на 3. Моментов даже опасных не создали, потому что игроки «Ак Барса» на себя все поймали. Билялетдинов подобрал оптимальные сочетания в звеньях, что так же положительно влияет на результат. Функционально «Ак Барс» тоже хорошо готов. Много говорили о том, что команда, в отличие от омичей, во втором раунде дважды летала на Дальний Восток и провела шесть матчей. Но мы не видим преимущества по физике у «Авангарда». «Авангарду» нужно реализовывать моменты. Мастера у команды есть, тройка Ткачева прилично тащит. Но в последней игре омичи не забросили ни одной шайбы. Как сказал Кравец, с нулем сложно выиграть. В обороне «Авангард» играет неплохо, претензий нет. Больше вопросов по реализации моментов. Билялетдинов — самый опытный тренер нашей лиги. Эта серия показывает то, как он реагирует на изменения в игре», — приводит слова Гимаева «РБ Спорт».

На данный момент счет в серии до четырех побед 3-1 в пользу казанского клуба. Пятая игра серии пройдет 9 апреля в Казани. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-gimaev-my-ne-vidim-preimushhestva-po-fizike-u-avangarda-naoborot-ak-bars-vy-glyadit-luchshe/
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