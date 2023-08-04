Глава Челябинской области рассказал о задачах «Трактора» на новый сезон КХЛ

Губернатор Челябинской области и президент «Трактора» Алексей Текслер рассказал о задачах клуба на новый сезон КХЛ.

В минувшем розыгрыше клуб по итогам регулярного чемпионата занял девятое место в турнирной таблице Восточной конференции и не попал в плей-офф.

«Была неплохая концовка в прошлом сезоне, но этого оказалось недостаточно. В этом году мы существенно обновили команду, обновили тренерский штаб кроме главного тренера. Поэтому мы рассчитываем на хороший результат, и задачи я ставлю максимальные. Это не только выход в плей-офф», — цитирует Текслера ТАСС.

Первый матч нового сезона «Трактор» проведет 2 сентября на выезде против тольяттинской «Лады».