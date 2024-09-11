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Сегодня, 19:39

Глава КХЛ не обсуждал с Дегтяревым включение в лигу азербайджанских клубов

Алина Савинова
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Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, что думает об идее расширения лиги в дружественные страны.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что предложил министру молодежи и спорта Азербайджана Фариду Гаибову подумать о вступлении азербайджанских клубов в КХЛ.

«Мы не общались по этому поводу с Дегтяревым. Лига смотрит на расширение в разные дружественные для России страны. Это надо прорабатывать детально. Не во всех странах есть дворцы, которые подходят по регламенту КХЛ», — приводит РИА Новости слова Морозова.

Он добавил, что клуб, который хочет вступить в КХЛ, не должен стать балластом.

Клубы из&nbsp;Азербайджана, Сербии и&nbsp;Монголии могут войти в&nbsp;состав КХЛ. КХЛ не нужны новые зарубежные клубы. Азербайджан, Сербия и Монголия не сделают лигу сильнее

На данный момент в КХЛ выступают команды из 4 стран: России, Белоруссии, Казахстана и Китая. В разное время в лиге были представлены такие государства, как Латвия, Украина, Чехия, Словакия и Финляндия.

Источник: РИА Новости
Хоккей
КХЛ

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