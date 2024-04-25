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Сегодня, 10:59

Главный арбитр КХЛ Анисимов доволен судейством в плей-офф

Виктория Кравченко
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Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов сообщил, что уровень судейства в плей-офф был очень хорошим.

«Очень хорошо оценю работу судейства, арбитры сделали все, что мы от них просили, и держали линию. В плане методической работы, уровня удалений сейчас, когда уже сезон закончился, отмечу, что это была достойная работа.

Сложные моменты в работе судей были, очень многие вещи были с точки зрения психологии, ведения игры, особенно в решающие моменты», — цитирует Анисимова ТАСС.

24 апреля «Металлург» в гостях обыграл «Локомотив» (2:1) в четвертом матче финальной серии плей-офф КХЛ и выиграл Кубок Гагарина.

Источник: https://tass.ru/sport/20644445
КХЛ
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