Главный арбитр КХЛ Анисимов прокомментировал слухи о своей отставке

Руководитель судейского корпуса КХЛ Алексей Анисимов в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что не собирается уходить со своего поста.

— Очень много слухов и новостей по поводу вашей предстоящей отставки с поста главного арбитра КХЛ. Что скажете по этому поводу?

— Не собирался, не собираюсь, продолжаю работать, живу плей-офф и КХЛ.

— Есть версия, что вас отправляет в отставку только один клуб.

— Всегда если кто-то что-то делает, то это кому-то нужно. Наверное, этот кто-то понимает, для чего он это делает. Стараюсь не обращать внимание на такие вещи, в том числе говорю это своим знакомым и коллегам, которые начинают что-то судорожно писать мне и звонить. Спокойно к этому отношусь, это часть работы. Как в свое время французский президент Шарль де Голь расстраивался, что на него нет карикатур в газетах, так и я расстраиваюсь, когда нет чего-то такого, как слухи об отставке, хотя бы один раз за сезон.

Анисимов занимает должность главного арбитра КХЛ с 2016 года.