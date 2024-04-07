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Сегодня, 14:25

Главный арбитр КХЛ Анисимов прокомментировал слухи о своей отставке

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Алексей Анисимов.
Фото photo.khl.ru
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Руководитель судейского корпуса КХЛ Алексей Анисимов в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что не собирается уходить со своего поста.

— Очень много слухов и новостей по поводу вашей предстоящей отставки с поста главного арбитра КХЛ. Что скажете по этому поводу?

— Не собирался, не собираюсь, продолжаю работать, живу плей-офф и КХЛ.

— Есть версия, что вас отправляет в отставку только один клуб.

— Всегда если кто-то что-то делает, то это кому-то нужно. Наверное, этот кто-то понимает, для чего он это делает. Стараюсь не обращать внимание на такие вещи, в том числе говорю это своим знакомым и коллегам, которые начинают что-то судорожно писать мне и звонить. Спокойно к этому отношусь, это часть работы. Как в свое время французский президент Шарль де Голь расстраивался, что на него нет карикатур в газетах, так и я расстраиваюсь, когда нет чего-то такого, как слухи об отставке, хотя бы один раз за сезон.

Анисимов занимает должность главного арбитра КХЛ с 2016 года.

Алексей Анисимов. «В отставку не собираюсь, живу плей-офф и КХЛ». Главный арбитр КХЛ развеял слухи о своем уходе

Хоккей
КХЛ
Алексей Анисимов
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