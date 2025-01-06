Главный арбитр КХЛ объяснил, почему Дыняка не наказали за выпавший на лед телефон

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов заявил, что форвард «Ак Барса» Никита Дыняк не был наказан судьями во время матча FONBET чемпионата КХЛ с «Авангардом» из-за выпавшего на лед смартфона, поскольку арбитры не сумели определить игрока, нарушившего правило экипировки.

«Ситуация с выпавшим на лед телефоном в матче «Ак Барс» — «Авангард» подпадает под пункт правил 65.2 «Незаконное снаряжение». Если судья может идентифицировать, чей это телефон, он накладывает на игрока малый штраф. В данном случае арбитры не смогли определить игрока, нарушившего правило», — приводит ТАСС слова Анисимова.

Арбитр отметил, что Департамент судейства разошлет информацию по этому правилу в клубы, чтобы еще раз напомнить хоккеистам о незаконном снаряжении.

Игра «Ак Барса» и «Авангарда» прошла 6 января в Казани и завершилась победой омичей со счетом 3:1. В одном из эпизодов матча Дыняк ускорился вслед за владеющим шайбой соперником, и из-под формы игрока «Ак Барса» на лед выпал смартфон. Тренерский штаб «Авангарда» призвал арбитров выписать хоккеисту штраф «за запрещенный элемент экипировки», но судья не стал наказывать Дыняка. Позже игрок объяснил появление телефона на матче тем, что в перерыве тот соскользнул ему за спину в шорты.