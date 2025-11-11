Видео
11 ноября, 16:57

Тамбиев — об игре «Адмирала» против «Автомобилиста»: «Ошибки есть, но Хуска подчистил. Это и есть игра друг за друга»

Алина Савинова

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев оценил победу команды над «Автомобилистом» в матче FONBET чемпионата КХЛ.

Игра прошла во вторник, 11 ноября, во Владивостоке и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

«Хорошая командная победа, сражались друг за друга. Были ошибочки, но важная победа, давно не выигрывали в основное время. «Автомобилист» — очень мастеровитая и опытная команда с хорошим подбором игроков. Не так поехал, не так свернулся, не так сыграл — сразу появляются бреши, такие команды этим пользуются. Игра — это стихия, здесь все не предугадать, на лавке мало что можно подправить. Хорошее начало было, ошибки есть, но Хуска подчистил. Это и есть игра друг за друга», — приводит пресс-служба КХЛ слова Тамбиева.

«Адмирал» с 20 очками занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч команда проведет 16 ноября против «Амура».

Источник: Официальный сайт КХЛ
