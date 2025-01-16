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Сегодня, 17:24

Тамбиев: «Адмирал» победил «Металлург» за счет характера и сумасшедшей самоотдачи»

Алина Савинова
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев объяснил, за счет чего команда одержала победу над «Металлургом» (4:2) в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Сложный матч. Соперник очень быстрый и креативный, с хорошей организацией игры. За счет характера и сумасшедшей самоотдачи мы смогли выиграть этот матч. И, конечно, при поддержке наших болельщиков. Мы разбирали «Металлург». Их защитники так доставляют шайбу, как не умеет этого делать ни одна другая команда КХЛ. Это их сильная сторона. Но мы достучались до игроков, они старались это выполнять на льду», — приводит пресс-служба КХЛ слова Тамбиева.

«Адмирал» прервал 9-матчевую победную серию «Металлурга». Магнитогорская команда с 58 очками располагается на четвертом месте в Восточной конференции. «Адмирал» с 47 очками идет на седьмой строчке.

Источник: https://www.khl.ru/news/2025/01/16/540886.html
Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Металлург (Магнитогорск)
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