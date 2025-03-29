Тамбиев — о поражении от «Трактора»: «В овертайме цена ошибки высока»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев объяснил поражение от «Трактора» (1:2 ОТ, 1-1) во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ.

«Матч такого уровня и должен быть в плей-офф. Первые два периода были за «Трактором», который владел инициативой. В третьем, как мне показалось с лавки, инициативу перехватили мы и были ближе к победе. У нас были очень хорошие моменты, но не удалось их реализовать. В овертайме цена ошибки высока, и соперник наказал нас», — приводит слова Тамбиева сайт КХЛ.

«Трактор» сравнял счет в серии с «Адмиралом» — 1-1. Слеующие игры пройдут во Владивостоке.