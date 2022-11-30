Тамбиев — о поражении от «Торпедо»: «Молодость, резкость с одной стороны, а с другой стороны — опыт, системность»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (1:2).

«Хорошая быстрая игра, соперник играл так, как мы и ожидали. Во многих моментах мы справлялись, игра была равная, могли сравнять счет, но и у соперника были моменты.

Был плотный и обоюдоострый хоккей.

Две организованные команды — молодость, резкость с одной стороны, а с другой стороны — опыт, системность. Соперник забил на один больше, поэтому и выиграл, хоть и банально звучит. Не хватило свежих рук», — приводит слова тренера сайт КХЛ.