Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:28

Тамбиев: «Какая разница, 0:1 проигрывать или 0:2. Рисковали»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (0:2).

«Равный матч. Соперник наказал нас за ошибку, за неправильную смену. Расстраиваться нет времени, послезавтра следующий матч. Сейчас разберем игру, подготовимся к следующему матчу, это главное.

Почему решили так рано снять вратаря? Какая разница, 0:1 проигрывать или 0:2. Рисковали. По сценарию третьего периода мы владели инициативой, хотели «5 на 4» или «6 на 4» распоряжаться шайбой на синей линии. В принципе все по делу было. Надо было встать и реализовать численное преимущество «6 на 4», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/12/05/506526.html
ХК Адмирал
ХК Амур
Леонид Тамбиев
0
Читайте также
Норвежский лыжник раскритиковал Дмитрия Губерниева
Молодой форвард победил рак и вернулся в хоккей. А теперь — дебютировал в КХЛ!
Путину доложили о ЧП на аэродроме под Рязанью
СМИ узнали о возвращении на Украину побывавшего в плену британского наемника
Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ
Как бороться с с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Нападающий Дмитрий Шевченко вернулся в «Барыс»

Епанчинцев: «Молодые игроки оправдывают доверие тренерского штаба»