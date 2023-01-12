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Сегодня, 20:40

Тамбиев о победе над «Металлургом»: «Сейчас немножко поулыбаемся и поедем дальше играть»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (2:1 Б).

«Конечно, мы довольны, что наконец-то победили Магнитогорск, до этого три игры было рядом, но не получалось. Сегодня первый период тяжело входили в игру, не все получалось. Соперник доминировал, был быстрее, конкретнее в борьбе. Во втором периоде немного поправили, была другая картина, совсем другая игра. Много создали голевых моментов. Воля к победе, неплохо играло молодое звено. Они сравняли счет. Могли закончить в овертайме, но выиграли по буллитам. Считаю, что мы были ближе к победе, чем «Металлург».

Сейчас немножко поулыбаемся и поедем дальше играть. Почему Гутик на решающем буллите? Вы не представляете, сколько мы работы с ним проделали, когда он был в резерве. Все челноки, которые существуют в хоккее, он пробегал. Подтянули ему руки. Еще бы ноги...

Не хватает силенок? Но он правильно воспринял критику — много работал. Не надувал слюни, а правильно воспринял. Я доволен этой тройкой, которую мы недавно создали. Он завоевал место в составе, пусть не отдает старшим товарищам. Я не смотрю на паспорт — кто заслуживает место в составе, тот и играет», — приводит слова Тамбиева сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/01/12/508245.html
ХК Адмирал
ХК Металлург (Магнитогорск)
Леонид Тамбиев
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