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КХЛ

Сегодня, 18:20

Тамбиев: «Огорчен результатом. Все устроило, кроме него»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (0:2).

«Огорчен результатом. Все устроило, кроме него. Такие игры бывают. И самоотдача была, и ребята пластались, старались выполнять тот план на игру, который мы им предложили, а он работал, они это видели. Все в радиусе одного броска.

У нас тоже были моменты, например, шикарный у Гутика. Опять же, мне показалось, что нам немножко свежести не хватило, не так мы были резки и быстры. С таким соперником нужно бегать. Я всегда говорю, если игра не получается, ее нужно переламывать за счет скорости.

С чем были связаны перестановки в линии атаки? Мы ищем оптимальные варианты усиления второй и третьей тройки, решили немножко поменять ребят местами, но не сработало. Криштоф у нас выбыл, его не хватает. Сезон длинный, травмы, болезни, ребята выбывают и нарушается «химия» в атаке», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/01/14/508323.html
ХК Адмирал
ХК Салават Юлаев
Леонид Тамбиев
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