Тамбиев: «Не надо перехваливать. Нам надо меньше удаляться»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (1:2 ОТ).

— Закрытая, вязкая игра с обеих сторон, все системно. Наверное, не такой интересный матч для зрителей. Голевые моменты создавались в основном в большинстве. Один раз мы ошиблись, нас наказали. Ребята молодцы, что забили этот гол. На одно очко мы сегодня точно наработали. В овертайме не разобрались в ситуации, соперник нас за это наказал. Готовимся к следующему матчу.

— У Ильи Проскурякова было до этого четыре «сухих» матча, до конца третьего периода сегодня он не пропускал. Не было опасений, что Илья «затащит»?

— Здесь дело в системности игры «Трактора». Отсюда «Авангард» уехал с нулем — команда с мощной атакой. Дома «Трактор» играет очень системно, не так много позволяет создавать моментов. И в Магнитогорске «Металлург» по-моему всего 25 бросков нанес, а «Авангард» и «Магнитка» — одни из сильнейших команд в плане атаки в КХЛ.

— Вы сегодня показали свою традиционную игру?

— У каждой команды есть система, у нас она тоже присутствует. Стараемся ее придерживаться.

— Вы очень хорошо играете в меньшинстве.

— Не перехваливайте (смеется). Не надо перехваливать. Нам надо меньше удаляться.

— У вас все пятерки одинаковые, нет яркого лидера. Это хорошо или плохо?

— Не люблю никого выделять. Команда есть команда. Может быть с вами и соглашусь, команда у нас ровная.