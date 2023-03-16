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Сегодня, 22:22

Тренер «Адмирала» Тамбиев: «На первый период мы вышли играть. А на второй и третий — выигрывать»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от «Ак Барса» (2:3) в первом матче полуфинала Восточной конференции плей-офф КХЛ.

«Хорошая боевая игра. Все понравилось, кроме удалений первого периода. А так играли на равных, где-то даже переигрывали. Первый период вышли играть, с такой философией выходили. Во втором и третьем вышли выигрывать. Если и дальше продолжим играть с такой философией, то это будет интересно. Главное — поменьше нужно удалений. Хорошо если судьи будут смотреть в обе стороны, а не только на нас. Когда остаешься 3 на 5, втроем против «Ак Барса». Сами понимаете, что тут сделать. Два момент — два гола. Мы вышли играть, а тут сценарий матча сразу изменился. Что же, постараемся сделать правильные выводы. Как смогли вернуться? У меня есть волшебные слова, поверьте, я их знаю. В концовке мы владели инициативой, создавали моменты. Два шикарных момента было, могли в овертайм переводить. Подвела реализация, подборы не в нашу сторону. Бирюлев и Уильямс? Доктора колдуют, нам их не хватает. Но что поделать, хоккей без травм не обходится», — сказал Тамбиев.

В этом сезоне «Адмирал» впервые в своей истории выступает во втором раунде плей-офф. Клуб играет в КХЛ с 2014 года.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Ак Барса». Следующий матч пройдет 18 марта Казани.

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