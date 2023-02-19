0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:17

Тамбиев назвал причины поражения от «Автомобилиста»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Соперник был на шаг впереди, выигрывал всю борьбу два периода. Очень плохо отбирали шайбу и забирали, соперник владел инициативой. Даже в большинстве мы ничего толкового не создали в первом периоде. Пришлось немного встряхнуть, перешли на три звена, забегали, задвигались, начали создавать моменты, забили хороший гол, но четырехминутное удаление все перечеркнуло. Если бы не оно, думаю, была бы интересная концовка. Проиграть можно по разному, но так, как мы играли 40 минут — меня это не устраивает.

Проблемы в большинстве? Много бросков мимо ворот, иногда не хватает скорости зайти в зону, глубже сыграть, тут пешком не пройдешь. Шайба в принципе медленно ходила, не буду сетовать на усталость, «Автомобилист» тоже четвертый матч на выезде. Это следствие не очень хорошей игры в третьем периоде, вот если бы после гола Шевченко заработали большинство — тогда было бы другое качество», — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Автомобилист» поднялся на 2-е место в таблице Восточной конференции (81 очко), «Адмирал» остался на 7-й строчке на «Востоке» (73).

КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Адмирал
Леонид Тамбиев
0
Читайте также
Плющенко раскритиковал российское судейство и пригрозил переходом спортсменов в другие страны
«Русский есть русский». Польский мотогонщик требует выгнать из страны коллегу, больного раком
Блинкен предупредил Китай о последствиях в случае помощи России в СВО
Песков назвал слова Нуланд о Крыме подтверждением глубины разногласий РФ и США
«РИА Новости»: бойцам ВСУ запретили брать еду у жителей Черниговской области
Немцы указали на безграмотность Бербок после слов про поворот Москвы на 360 градусов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Заварухин о победе над «Адмиралом»: «Тяжелый выезд, спасибо болельщикам, которые 8 часов летели, чтобы нас поддержать»

Кожевников: «Фазель — нормальный мужик, который отвечал за свои слова. Таких людей не хватает в ИИХФ»