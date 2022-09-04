Тамбиев — о победе над «Сочи»: «Все понравилось, кроме многочисленных удалений с нашей стороны»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (4:1).

— Хочу поздравить команду и болельщиков «Адмирала» с победой. Все понравилось, кроме многочисленных удалений с нашей стороны. Боремся с этим, но пока никак не можем исправить. Чересчур много нахватали удалений сегодня — и нарушения численного состава, и нарушение на вбрасывании, когда Шэн получил две минуты. Это очень глупое удаление. Судьи его предупреждали, но он все равно не сдержался. По самоотдаче, по выполнению игрового задания претензий нет, ребята — молодцы. Отработали хорошо.

— Почему вы решили отправить в фарм-клуб Паливко, вы им недовольны?

— Нет такого, что мы им недовольны. Нас все устраивает. Но этому хоккеисту нужна игровая практика, и он поехал в «Ермак», чтобы это игровое время получить и чтобы не ездить с нами в качестве туриста. Это сделано для его же блага. Мы могли бы его здесь оставить, но толку бы никакого не было. Кушать и спать? От этого он лучше играть не станет. Молодой игрок должен играть. Туда же в «Ермак» поехал и Гутик. Только с той целью, чтобы ребята играли. И Паливко, и Гутиком мы довольны.