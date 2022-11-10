Тамбиев: «Мы не открытие. Все будет видно по весне»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев дал оценку игры команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (3:0).

— Неплохая игра в нашем исполнении. Немного побаивались, что после победы над СКА не хватит эмоций и сил. Моментами это было заметно в игре. Это логично. Игры через день — здесь ничего не сделаешь. Ребята молодцы, что проявили характер. Солидно отыграли концовку, довели дело до победы. Саша Лазушин сыграл на «ноль» — это придаст ему дополнительной уверенности.

— Как относитесь к тому, что вашу команды называют главным открытием сезона?

— Вообще спокойно. Мы не открытие. Все будет видно по весне. Игры идут друг за другом, нет времени даже порадоваться и поулыбаться. Что-то строится, что-то делается, собирается в кучу.

— Можно ли сказать, что системный хоккей — главная причина ваших побед?

— Да. Мы очень много времени уделяем системе. Эта основа основ. Систем много, главное, чтобы она работала.