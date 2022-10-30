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Сегодня, 18:05

Тамбиев: «Молодцы, выстояли, теперь есть хоть навыки игры втроем»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (2:1).

«Сыграли хороший матч пять на пять. То, что мы хотели видеть, команда сегодня показывала. Было много ненужных удалений, после этого инициатива перешла к сопернику. За счет самоотдачи, самопожертвования, хорошей игры вратаря ребята дотерпели и выиграли непростой матч.

Лазушин в воротах? Прислушиваюсь ко мнению тренера по вратарям, Серебряков много сил и эмоций отдал в Омске. Саша, считаю, отыграл очень качественный матч.

Трижды играли втроем? Не помню, чтобы такое в моей карьере было. Молодцы, выстояли, теперь есть хоть навыки игры втроем. В принципе, мы сильно ничего не дали сделать сопернику «5 на 3», учитывая то, какие исполнители у «Автомобилиста». Конечно, они бросали с периметра, но до пустых ворот, как в прошлых матчах, такого не было. Очень компактно играли наши тройки, но столько удаляться нельзя», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/30/504590.html
ХК Автомобилист
ХК Адмирал
Леонид Тамбиев
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