Тамбиев — о серии поражений «Адмирала»: «У ребят пропала уверенность»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев считает, что у игроков команды пропала уверенность после серии поражений.

В воскресенье «Адмирал» уступил «Амуру» (2:3) в FONBET Чемпионате КХЛ и потерпел седьмое поражение подряд.

«Уверенность пропала у ребят, видно, что они... Знаете, поражения угнетают. Да, ребята сегодня хотели, сражались, это было видно. Сложный момент, его надо пережить и перебороть. Все, начиная от вратаря и до тренерского штаба, должны вместе выходить из этой ситуации. Но игра мне сегодня понравилась. Считаю, что физически у нас практически все игроки неплохо готовы», — приводит пресс-служба КХЛ слова Тамбиева.

«Адмирал» набрал 16 очков в 19 матчах и занимает предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Следующую игру команда проведет 5 октября дома против «Металлурга».