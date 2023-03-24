Тренер «Адмирала» Тамбиев: «Если не возьмем Кубок, то зачем я тут вообще работаю? Сезон в минус»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев после пятого матча второго раунда Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» (2:1) ответил на вопрос, выполнила ли его команда задачу на сезон или нет.

«Один тренер тут уже сказал. Знаете, если не взяли Кубок, то, конечно, сезон в минус. Вот если и мы не возьмем Кубок, то зачем я тогда тут работаю? Все тренеры надеются на Кубок. Я в высшей лиге всегда так работал. Говорю ребятам перед началом розыгрыша, мне сам плей-офф не интересен. Только Кубок Петрова. Правда сейчас мы Кубок Гагарина вообще не произносим. Но вот если пройдем «Ак Барс»... Еще раз, я не самоуверен. Вот «если» пройдем, то будем говорить про Кубок. Наклеим наклейку. Мы же рабочая команда», — сказал Тамбиев.

Счет в серии после этой игры стал 3-2 в пользу «Ак Барса».

В этом сезоне «Адмирал» впервые в своей истории выступает во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина. Клуб играет в КХЛ с 2014 года.