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Сегодня, 19:05

Тренер «Адмирала» Тамбиев: «Наши десять матчей с «Амуром» — перебор»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев в интервью «СЭ» высказался о десяти матчах в регулярном чемпионате КХЛ с хабаровским «Амуром».

— 68 матчей в регулярном чемпионате — оптимальное количество?

— Да. Но вот наши десять матчей с «Амуром» — перебор. Многие команды играют между собой по шесть раз. Это еще оптимально. Но десять — лишнее. И нам поднадоело, и «Амуру». Помню, раньше в чемпионате ГДР играли «Динамо-Вайсвассер» и «Динамо-Берлин». Они проводили между собой 20 матчей. Десять — в Вайсвассере и десять — в Берлине. Так и играли две команды в чемпионате ГДР. Но в КХЛ же выступают не только «Адмирал» и «Амур».

Леонид Тамбиев. «После безвольных поражений в раздевалку не захожу». Тренер сделал крутую команду из безнадежного аутсайдера
ХК Адмирал
ХК Амур
Леонид Тамбиев
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