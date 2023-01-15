Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:50

Тамбиев — о календаре: «В НХЛ всю жизнь играют 82 матча. 68 игр в КХЛ — новый опыт для всех»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев в интервью «СЭ» высказался о календаре КХЛ, который в сезоне-2022/23 расширили до 68 матчей в регулярном чемпионате.

— Вы, как никто другой, ощутили насыщенность календаря, летая из Владивостока. Перед сезоном ведь мало кто понимал, как новый график отразится на игроках.

— Думаю, тренеры проанализируют этот сезон и наберутся опыта — когда тренировать, когда отпустить вожжи, как составить план, чтобы игроки подходили к матчам в оптимальной форме. Это опыт. В НХЛ всю жизнь играют 82 матча. Тренеры четко знают распорядок подготовки. 68 игр в КХЛ — новый опыт для всех. Тренеры проанализируют этот сезон и в следующем такой проблемы не будет. Какие-то тренеры, наверное, довольны тем, как составили план подготовки. Есть команды, которые почти не провалились и идут по сезону относительно ровно.

— Первая на ум пришла «Сибирь».

— Согласен, «Сибирь». Я думал назвать «Локомотив», но они проиграли три матча. А возможно, это зависит не только от физических кондиций. Бывают такие матчи, когда не хватает фарта и соперник реально сильнее. Что тут сделаешь, если они сильнее в данный момент? Иногда может подвести дисциплина. Пропускаешь один-два гола в меньшинстве — и отыграться очень тяжело. Сейчас все команды умеют обороняться и играть по счету. Все взаимосвязано и индивидуально для каждого матча.

Леонид Тамбиев. «После безвольных поражений в раздевалку не захожу». Тренер сделал крутую команду из безнадежного аутсайдера

ХК Адмирал
Леонид Тамбиев
0
Читайте также
Умар Нурмагомедов в первом раунде нокаутировал Раони Барселоса на UFC Fight Night 217
Харьковчанин с итальянцем не поделили русскую партнершу? Трагифарс в российских танцах
Среди пассажиров разбившегося в Непале самолета есть выжившие
Момент падения пассажирского самолета в Непале попал на видео
Узнать «Кракена»: чем опасен новый тип коронавируса
Скончался Вахтанг Кикабидзе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Тамбиев — об игре «Адмирала»: «Я не знал, на каком мы будем месте и сколько матчей выиграем»

«Динамо» всухую победило «Локомотив»