Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о судействе в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ против «Ак Барса» (2:3).

У «Ак Барса» за игру 8 штрафных минут, у «Адмирала» — 14.

«Я понимаю, в чем природа этих удалений. Вот свет выключили. Вы это специально сделали? Что вы хотите, чтобы я наговорил? Знаете, у меня не такая большая зарплата наговорить тут... Судьям надо смотреть в обе стороны. И в нашу, и в сторону соперника. Артистов там больше. Скажем так, опытных игроков. Хоккей — это же театр! Играем для зрителя. Там артисты, а мы как говорят рабочая команда с автозавода. Так что рабочие мы пока, не артисты. В Казани артистов больше. Знают, как сыграть, показать момент... Конечно, перестроиться на следующую серию было нелегко, на еще одного сильного соперника... Но втором периоде команда перестроилась. Так что будем биться. Повторюсь, было нелегко, но второй и третий период меня обнадежили. Так что будет интересная серия. Мы играем в плей-офф. Идет второй раунд. Поверьте, спортивная мотивация у нас очень высокая. Все будет так как надо», — сказал Тамбиев.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Ак Барса». Следующий матч пройдет 18 марта Казани.