Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев после поражения своей команды во втором матче полуфинала Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» (1:2) выделил защитника Динара Хамидуллина, который играл несмотря на травму.

«Говорил про Динара как раз. Парень — герой. Настоящий герой. Ему сломали палец, раздробили. Потом во втором толкнули на борт и снова на этот палец. Правда, он герой, честно, я просто респектую ему. Наверное, поэтому мы и играем во втором раунде плей-офф, потому что у нас есть такие ребята», — сказал Тамбиев.

В этом сезоне «Адмирал» впервые в своей истории выступает во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина. Клуб играет в КХЛ с 2014 года.

Счет в серии после этой игры стал 0-2 в пользу «Ак Барса».