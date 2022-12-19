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КХЛ

Сегодня, 20:35

Тамбиев доволен победой «Адмирала» над «Автомобилистом»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев заявил, что доволен победой над «Автомобилистом» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Довольны победой, нужные два очка. 50 минут очень солидно играли, мало что позволяли, контролировали ход игры. Немножко успокоились в третьем периоде, плохое большинство, потом пропустили гол и инициатива полностью перешла к сопернику. Ребята дотерпели, выстояли, было жарко у наших ворот, но дотерпели. Надо играть 60 минут. Повторюсь — все началось с плохого большинства. Когда играешь на удержание, как правило, это заканчивается плачевно», — приводит слова Тамбиева сайт КХЛ.

«Адмирал» занимает четвертое место на «Востоке», набрав 51 очко в 41 матче. Следующую игру команда проведет 21 декабря против «Металлурга».

Источник: КХЛ
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Адмирал
Леонид Тамбиев
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