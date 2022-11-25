Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:58

Тамбиев — о победе над «Нефтехимиком»: «Эти четыре гола ребята наработали»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев поделился эмоциями от победы над «Нефтехимиком» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Довольны тем, что выиграли. Показали содержательную игру в атаке. Эти четыре гола ребята наработали. Большинства было немного, но зато КПД хороший. Соперник мастеровитый. У них много креативных игроков в составе, с таким соперником трудно обороняться, отбирать шайбу. Такую команду только с четырьмя голами и обыграешь, меньше не хватит. Болельщиков с победой, будем готовиться к завтрашней встрече», — цитирует пресс-служба лиги Тамбиева.

«Адмирал» занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 44 очка. «Нефтехимик» располагается на 10-й строчке с 29 очками.

Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Нефтехимик
Леонид Тамбиев
1
0
Читайте также
ФИФА разрешила радужные флаги на ЧМ-2022, но запретила англичанам костюмы крестоносцев. А в Германии раскол из-за политических жестов
World Athletics хочет дисквалифицировать Кению из-за допинговых скандалов. Это сильно изменит этот вид спорта
Захарова ответила на слова жены Зеленского о готовности украинцев терпеть лишения
Ликвидировано открытое горение в ТЦ «Елоховский пассаж» в Москве
Путин поручил создать госресурс по воинскому учету к 2024 году
Что происходит с историческими объектами в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Леонтьев — о поражении от «Адмирала»: «Сражались до конца, не хватило чуть-чуть»

Хет-трик Принса принес «Спартаку» победу над «Барысом»