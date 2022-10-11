Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:37

Тамбиев — о матче с «Сибирью»: «Характер и сила воли — только так мы можем побеждать»

Мария Гусева

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победу над «Сибирью» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Что тут можно сказать: 30 блокированных бросков — молодцы ребята, жертвовали собой, причем вся команда. Характер и сила воли — только так в этой лиге мы можем побеждать. Мы немножко умеем играть по счету, а вот когда мы догоняем, потяжелее в психологическом плане и во всех отношениях. Очень важно, что мы быстро сравняли счет. Хорошо сыграла наша спецбригада большинства», — цитирует пресс-служба КХЛ Тамбиева.

«Адмирал» набрал 16 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице «Востока». «Сибирь» осталась на 5-м месте с 18 очками.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/11/503695.html
Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Сибирь
Леонид Тамбиев
0
Читайте также
«Займитесь собственной жизнью». Французский разыгрывающий «Зенита» ответил своим хейтерам
Гашек нашел для чехов еще одного врага помимо России, но его угрозы вызывают лишь смех
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
Число погибших в результате теракта на Крымском мосту возросло до четырех
КГБ Белоруссии ожидает переломного момента в спецоперации зимой
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Дубль Голышева принес «Автомобилисту» победу над «Торпедо»

Мартемьянов — о поражении от «Адмирала»: «Они больше хотели, играли просто, но эффективно»