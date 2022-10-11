Тамбиев — о матче с «Сибирью»: «Характер и сила воли — только так мы можем побеждать»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победу над «Сибирью» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Что тут можно сказать: 30 блокированных бросков — молодцы ребята, жертвовали собой, причем вся команда. Характер и сила воли — только так в этой лиге мы можем побеждать. Мы немножко умеем играть по счету, а вот когда мы догоняем, потяжелее в психологическом плане и во всех отношениях. Очень важно, что мы быстро сравняли счет. Хорошо сыграла наша спецбригада большинства», — цитирует пресс-служба КХЛ Тамбиева.

«Адмирал» набрал 16 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице «Востока». «Сибирь» осталась на 5-м месте с 18 очками.