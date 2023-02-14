Тамбиев — о поражении от «Ак Барса»: «Волнообразно играли, допускали несвойственные ошибки»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от «Ак Барса» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Волнообразно играли — третий период можно занести в зачет, но допускали несвойственные для себя ошибки: первый гол привезли сами себе. Ну и, конечно, пропущенный гол в большинстве, что тут говорить — с такой командой, как «Ак Барс», пропускать в большинстве... Старались отыграться, не опустили руки, забросили вторую шайбу, но было видно, что ряд игроков не были похожи на себя в плане движения, интенсивности», — цитирует пресс-служба КХЛ Тамбиева.

«Ак Барс» одержал четвертую победу подряд, казанцы лидируют в таблице Восточной конференции с 83 очками в 63 матчах. «Адмирал» идет на седьмой строчке с 71 очком в 63 играх.