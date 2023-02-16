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Сегодня, 15:44

Тамбиев: «Старались, боролись, но для победы над «Ак Барсом» этого мало»

Мария Гусева
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от «Ак Барса» (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Какие комментарии, что тут говорить-то? С нулем голов что тут... Два периода играли хорошо, создавали моменты, на гол-то точно наработали. Мастерство, хладнокровие, последний пас, последний бросок — надо быть готовым к таким броскам. Этого нам не хватило — гола в первых двух периодах, я считаю. В третьем — слабое большинство, потом мы делаем ситуацию «три на четыре», что тут говорить можно? Какие-то торможения перед вратарем — зачем, для чего? Очень слабо ключевые вбрасывания играем, против «Ак Барса» это было наглядно видно. Проигранные вбрасывания, отдача инициативы, выбрасывают из зоны...

Старались, боролись, но для победы над «Ак Барсом» этого мало — надо забивать свои моменты. Курьезный гол? Когда все в радиусе одного броска, одной ошибки, когда счет 0:0... Да, гол досадный. Ну и что? Надо выходить и играть дальше, ничего же не случилось, еще столько времени. Нужно вытаскивать ситуацию, в таких матчах лидеры должны выходить на первый план", — цитирует пресс-служба КХЛ Тамбиева.

«Ак Барс» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 85 очков в 64 матчах. «Адмирал» располагается на 7-й строчке — 71 очко в 64 играх.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/02/16/509946.html
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Леонид Тамбиев
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