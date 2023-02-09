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9 февраля, 23:17

Тамбиев — о поражении от «Нефтехимика»: «Равная игра, боевая, шла до ошибки»

Мария Гусева
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Равная игра, боевая, шла до ошибки. Эту ошибку мы допустили. Игрок не доработал, это предрешило исход матча. С Нижнекамском у нас равные игры, весы, две плюс-минус равные команды, соперник покреативнее, у меня нет в колоде таких нападающих, но берем другим. На «Востоке» сами видите, что все ровно», — цитирует пресс-служба КХЛ Тамбиева.

«Адмирал» занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 69 очков. «Нефтехимик» располагается на 9-й строчке — 63 очка.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/02/09/509633.html
Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Нефтехимик
Леонид Тамбиев
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