Тамбиев — о восьмом поражении «Адмирала» подряд: «Видно, что у ребят пропадает уверенность, все валится из рук»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от «Металлурга» (1:2) в матче FONBET чемпионата КХЛ. Оно стало восьмым подряд для дальневосточной команды.

«Неплохой матч по содержанию и самоотдаче. Видно, что у ребят пропадает уверенность, все валится из рук. Негатив сейчас не лучший союзник. Ребята тоже переживают. По броскам — 36:20, что я могу им сказать? Что они не хотели или не старались забивать голы? Они хотят, стараются. Мы только в пяти играх сезона проиграли по броскам, остальные пятнадцать — выиграли. Ребята тренируются хорошо. Но удачу надо заслужить. Меня поражения тоже гнетут, настроения не добавляют. Но мы держимся. К игрокам по сегодняшнему матчу претензий нет», — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.

Команда из Владивостока занимает 11-е место в Восточной конференции КХЛ, набрав 16 очков. «Металлург» лидирует с 36 очками.