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Сегодня, 15:57

Главный тренер «Адмирала» Тамбиев — об игре с «Сочи»: «У половины команды не было концентрации»

Алина Савинова

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (2:4).

«Не получилась у нас сегодня игра. У половины команды не было концентрации, много глупых вещей сделали. Соперник нас наказал. Старались спасти матч, перешли на три звена. Посадили на лавку тех, кто выпадал. Но немножко не хватило нам в концовке, чтобы перевести игру в овертайм.

Это Дальний Восток, перелеты. Нужно перемалывать, перебарывать себя. Да, легко не будет. Здесь и проявляется сила воли, характер игрока. Хорошо, что у нас во втором периоде нашлись хоккеисты, переломившие игру. Но ряд игроков я так и не увидел до конца матча. Короткая скамейка у нас оказалась сегодня из тех, кто соответствовал уровню игры. Я, честно говоря, немного разочарован сегодняшней игрой. Соперник нам был явно по зубам", — цитирует Тамбиева официальный сайт КХЛ.

На данный момент «Адмирал» занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции (12 очков). 6 октября команда Тамбиева сыграет с «Локомотивом».

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/04/503251.html
Хоккей
ХК Адмирал
Леонид Тамбиев
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