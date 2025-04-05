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5 апреля, 21:57

Гатиятулин — о решающем матче с «Автомобилистом»: «Кто лучше справится с эмоциями, тот и победит»

Алина Савинова
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин заявил, что доволен игрой всей команды в шестом матче против «Автомобилиста» (5:1) в серии первого раунда Кубка Гагарина.

«Важно было победить, поэтому мы довольны игрой всей команды. Каждый матч — это новая история, нужно просто делать выводы и готовиться к следующей игре. Мы сыграли шесть равных матчей, впереди седьмой, и здесь важно, кто лучше справится с эмоциями. Кто справится, тот и победит», — приводит пресс-служба казанского клуба слова тренера.

«Ак Барс» сравнял счет в серии (3-3). Решающий матч команды проведут 7 апреля в Екатеринбурге.

Источник: Официальный сайт «Ак Барса»
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Ак Барс
Анвар Гатиятулин
Кубок Гагарина
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