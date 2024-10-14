Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин: «Здорово, что игроки слышат нас и выполняют задание»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин заявил, что игроки команды выполнили все тренерские установки в матче FONBET чемпионата КХЛ с «Металлургом». Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей.

«Мы провели хороший матч, с первых минут много бросали, оказывали давление на соперника в зоне атаки. Для нас было важно в этом же ключе провести все 60 минут. Благодарен ребятам. Сегодня удалось все, что мы планировали. Мы весь сезон просим команду активнее играть в зоне атаки, заставлять соперника ошибаться. Ежедневно объясняем ребятам, в чем должна быть эта активность. Здорово, что они это слышат и выполняют», — приводит пресс-служба казанского клуба слова Гатиятулина.

«Ак Барс» прервал серию из трех поражений и с 18 очками расположился на четвертом месте Восточной конференции. В следующем матче клуб из Казани 16 октября сыграет в Челябинске с «Трактором».