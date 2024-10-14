Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин: «Здорово, что игроки слышат нас и выполняют задание»

14 октября, 20:05
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин заявил, что игроки команды выполнили все тренерские установки в матче FONBET чемпионата КХЛ с «Металлургом». Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей.
«Мы провели хороший матч, с первых минут много бросали, оказывали давление на соперника в зоне атаки. Для нас было важно в этом же ключе провести все 60 минут. Благодарен ребятам. Сегодня удалось все, что мы планировали. Мы весь сезон просим команду активнее играть в зоне атаки, заставлять соперника ошибаться. Ежедневно объясняем ребятам, в чем должна быть эта активность. Здорово, что они это слышат и выполняют», — приводит пресс-служба казанского клуба слова Гатиятулина.
«Ак Барс» прервал серию из трех поражений и с 18 очками расположился на четвертом месте Восточной конференции. В следующем матче клуб из Казани 16 октября сыграет в Челябинске с «Трактором».
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|15
|10
|5
|22
|2
|Автомобилист
|16
|9
|7
|20
|3
|Сибирь
|15
|9
|6
|19
|4
|Ак Барс
|14
|9
|5
|18
|5
|Нефтехимик
|15
|7
|8
|17
|6
|Металлург Мг
|17
|8
|9
|16
|7
|Сал. Юлаев
|12
|7
|5
|14
|8
|Адмирал
|13
|6
|7
|14
|9
|Авангард
|16
|6
|10
|13
|10
|Амур
|14
|5
|9
|12
|11
|Лада
|15
|5
|10
|12
|12
|Барыс
|15
|3
|12
|7
|И
|О
|
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Шабанов Максим
Трактор
|15
|17
|
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Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|17
|
|
Артамонов Никита
Торпедо НН
|15
|16
|
|
Ливо Джош
Салават Юлаев
|12
|15
|
|
Абрамов Виталий
ЦСКА
|15
|15
|
|
Петан Ник
Ак Барс
|13
|15
|И
|П
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|14
|
|
Шарипзянов Дамир
Авангард
|16
|13
|
|
Петан Ник
Ак Барс
|13
|12
|
|
Да Коста Стефан
Автомобилист
|16
|12
|
|
Деанджело Энтони
СКА
|7
|11
|
|
Гутик Даниил
Адмирал
|13
|11