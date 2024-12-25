Гатиятулин: «В игре с минским «Динамо» у «Ак Барса» совсем ничего не получалось»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин объяснил поражение команды от минского «Динамо» (1:5) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Не первый раз в сезоне с таким сталкиваемся: после яркого, эмоционального матча у нас не получается следующая игра. Где-то этих эмоций не хватает, соперник нас и в движении превосходил, и ошибались мы больше обычного. За эти ошибки соперник нас наказал, показал хорошую реализацию. В этой игре совсем ничего не получалось. Ищем причины, работа продолжается. У соперника была хорошая реализация», — приводит слова Гатиятулина сайт КХЛ.

«Ак Барс» с 48 очками в 36 матчах занимает третье место в таблице Восточной конференции. Следущие матчи команда проведет против «Трактора» (28 декабря) и «Северстали» (30 декабря).