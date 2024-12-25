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25 декабря, 23:11

Гатиятулин: «В игре с минским «Динамо» у «Ак Барса» совсем ничего не получалось»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин объяснил поражение команды от минского «Динамо» (1:5) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

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«Не первый раз в сезоне с таким сталкиваемся: после яркого, эмоционального матча у нас не получается следующая игра. Где-то этих эмоций не хватает, соперник нас и в движении превосходил, и ошибались мы больше обычного. За эти ошибки соперник нас наказал, показал хорошую реализацию. В этой игре совсем ничего не получалось. Ищем причины, работа продолжается. У соперника была хорошая реализация», — приводит слова Гатиятулина сайт КХЛ.

«Ак Барс» с 48 очками в 36 матчах занимает третье место в таблице Восточной конференции. Следущие матчи команда проведет против «Трактора» (28 декабря) и «Северстали» (30 декабря).

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ХК Ак Барс
ХК Динамо (Минск)
Анвар Гатиятулин
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