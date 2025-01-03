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Сегодня, 20:15

Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин: «Было важно начать новый год с победы и порадовать болельщиков»

Алина Савинова
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Ладой» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ (3:1).

«Игры с «Ладой» всегда проходят в упорной борьбе. Соперник играл самоотверженно, с желанием, здорово сыграли вратари. По нашей игре — было много длительных хороших отрезков, создали достаточно моментов, в завершении либо не хватало точности, либо вратарь соперника выручал. Рады, что начали новый год с победы, было важно выиграть и порадовать болельщиков», — приводит пресс-служба КХЛ слова Гатиятулина.

«Ак Барс» набрал 52 очка в 39 играх и сохраняет третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч казанская команда проведет дома против «Авангарда». Встреча состоится 6 января.

Источник: https://www.khl.ru/news/2025/01/03/540179.html
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
Анвар Гатиятулин
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