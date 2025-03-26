Гатиятулин: «Игроки «Ак Барса» готовились к жесткой игре плей-офф»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Автомобилистом» в первом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

Игра прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 4:1 в пользу казанцев.

«Хорошая командная победа. Мы готовились к матчу, обращали внимание команды на начало серии. Нам потребовалось какое-то время, чтобы адаптироваться к интенсивности и жесткости матча плей-офф. Стычки со стороны «Автомобилиста» в третьем периоде? Обращали внимание команды на это перед матчем, готовились к такому. Ребята ждали этого и правильно реагировали», — приводит пресс-служба казанского клуба слова тренера.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Ак Барса». Следующий матч пройдет 28 марта тоже в Екатеринбурге.