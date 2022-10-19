Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:07

Бабенко — о подготовке «Ак Барса» к матчу с «Металлургом: «Поработали над каждым аспектом, все разобрали»

Алина Савинова

Главный тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко рассказал, какая работа в команде была проведена перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом».

«Поработали над каждым аспектом, все разобрали. В первую очередь дело в психологии. Ребята и сами понимают, что нельзя опускать руки, надо выкладываться в каждом моменте. Только за счет работы, перелома удачи в свою сторону, должно все получиться. Есть небольшая ротация, которая производится практически в каждой игре», — приводит слова Бабенко пресс-служба официального сайта клуба.

Матч «Ак Барс» — «Металлург» пройдет сегодня, 19 октября. Начало — в 19.30 по московскому времени.

На данный момент команда из Казани с 20 очками занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции, клуб из Магнитогорска расположился на 2-й позиции (28 очков).

Источник: https://www.ak-bars.ru/news/22580
Юрий Бабенко
ХК Ак Барс
1
Читайте также
Овечкин стал еще ближе к Гретцки. Скоро он должен стать вторым снайпером в истории НХЛ
«Мы сделаем все, чтобы он не уезжал в Россию». В «Миннесоте» носят Капризова на руках
Экс-игрок ЛФК «Локомотив» Артемов выпал с 17-го этажа в Москве
Путин указал на отказ Киева от переговоров и обстрелы ВСУ новых территорий РФ
Путин подпишет указ о военном положении в новых субъектах России
Что объединяет гаубицы и современные беспилотники: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Вратарь Мельничук перейдет в «Трактор», Хэммонд покинет клуб

Нападающий «Ак Барса» Сафонов — о матче с «Металлургом»: «Нам нужна победа, надо во всем добавить, и придет успех»