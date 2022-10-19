Бабенко — о подготовке «Ак Барса» к матчу с «Металлургом: «Поработали над каждым аспектом, все разобрали»

Главный тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко рассказал, какая работа в команде была проведена перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом».

«Поработали над каждым аспектом, все разобрали. В первую очередь дело в психологии. Ребята и сами понимают, что нельзя опускать руки, надо выкладываться в каждом моменте. Только за счет работы, перелома удачи в свою сторону, должно все получиться. Есть небольшая ротация, которая производится практически в каждой игре», — приводит слова Бабенко пресс-служба официального сайта клуба.

Матч «Ак Барс» — «Металлург» пройдет сегодня, 19 октября. Начало — в 19.30 по московскому времени.

На данный момент команда из Казани с 20 очками занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции, клуб из Магнитогорска расположился на 2-й позиции (28 очков).