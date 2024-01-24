Билялетдинов: «Когда забиваем, ребята получают дополнительные эмоции»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов оценил игру команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (4:1).

«Ребята отработали хорошо, хорошо подготовились к матчу, серьезных претензий к игрокам у меня нет. Здорово сыграли в меньшинстве, не все получилось в большинстве. Мы работаем, исправимся», — приводит пресс-служба КХЛ слова тренера.

Также он высказался о том, что команде удалось прервать серию матчей с низкой результативностью.

«Хорошо, когда забиваем, ребята получают дополнительные эмоции. Это очень важно, хотим, чтобы мы забивали», — добавил специалист.

«Ак Барс» в третий раз за сезон выиграл у «Автомобилиста». В 54 матчах казанский клуб набрал 66 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции.