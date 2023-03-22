Билялетдинов — о матче с «Адмиралом»: «Игра была определяющая, непростая, мы прекрасно это понимали»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Адмиралом» (2:1 ОТ) в четвертом матче второго раунда Кубка Гагарина.

— Игра была определяющая, непростая, мы прекрасно это понимали и готовились, — цитирует пресс-служба клуба Билялетдинова. - Повторюсь, что не всегда все получается, но ребята стараются, отдача большая. Я очень рад, что мы выиграли сегодня, готовимся дальше.

— Проговаривали ли вы возможность овертайма?

— Всегда говорим, что в овертайме цена ошибки возрастает, потому нельзя ошибаться, там уже не исправишься.

— У «Адмирала» за 3 периода 21 заблокированный бросок. Самоотверженная игра соперника усложнила атаку «Ак Барсу»?

— В целом они играют неплохо и в атаке. В обороне отдача понятна, видно, как они пластаются. Но и впереди они играют достаточно интересно, поэтому нужно серьезно готовиться к матчам.

«Ак Барс» ведет в серии с «Адмиралом» со счетом 3-1. Пятый матч пройдет в Казани 24 марта и начнется в 19.30 (мск).