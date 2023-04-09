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Сегодня, 21:27

Билялетдинов: «Хотелось победить «Авангард», но не потому что омичи до этого меня обыграли»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов послы победы своей команды над «Авангардом» (3:2 ОТ) в пятом матче финала Восточной конференции Кубка Гагарина рассказал о том насколько для него принципиальным был соперник.

Благодаря победе казанцы выиграли серию у омичей со счетом 4-1 и вышли в финал Кубка Гагарина.

«Хотелось обыграть «Авангард», но не потому, что омичи меня обыграли когда-то, или потому, что «Ак Барс» не мог долго время их пройти, не поэтому. Я ведь уже отвечал, что забыл про это, на самом деле меньше обращал внимание. Задача была выиграть у этого соперника, вот и все. Был бы другой соперник — такую же задачу бы поставил. Знаете, я такой человек, вчера было — сегодня уже забыл», — сказал Билялетдинов.

В финале Кубка Гагарина «Ак Барс» встретится с победителем пары ЦСКА — СКА (счет в серии — 2-2).

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