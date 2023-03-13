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Сегодня, 20:40

Главный тренер «Ак Барса» Билялетдинов заявил, что нельзя никого выделять в команде

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал, есть ли у него любимые игроки в казанском клубе.

«Для меня они все одинаковые. Я с уважением к ним отношусь. Это главное — уважать то, что они делают. С кем-то больше общаешься, с кем-то меньше, все бывает. А такого, что этот нравится, а этот не нравится, не должно быть вообще. Они же все видят. И это тоже нехорошо. Есть какие-то недостатки в игре, и с этим человеком ты больше разговариваешь, а к кому-то и не надо подходить, у него все нормально. Ты можешь что-то спросить, и этого достаточно», — цитирует Билялетдинова официальный сайт КХЛ.

Отметим, что казанская команда смогла выиграть Восточную конференцию. «Ак Барс» прошел первый раунд плей-офф КХЛ, обыграв «Нефтехимик» в 6 матчах — 4-2.

ХК Ак Барс
Зинэтула Билялетдинов
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