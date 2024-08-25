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Сегодня, 20:13

Гатиятулин — о поражении «Ак Барса» от СКА: «Не хватило концентрации на пятаке»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от СКА (3:4Б) на турнире Пучкова.

— Все организовано на высшем уровне, рад вернуться в Санкт-Петербург. Сезоны в СКА запомнились с положительной стороны, много опыта приобрел. Наши задачи понятны — наигрывать сочетания, определенные моменты. Для нас было важно, что ребята провели весь матч на хорошем уровне. Появилось много информации, которую мы проанализируем.

— Как объяснить рывок СКА?

— Все игры проходят волнами: сначала преимущество у одной стороны, потом у другой. Не хватило концентрации на пятаке. Просматривается то, что мы требуем.

26 августа «Ак Барс» проведет матч против сборной России U23 на турнире Пучкова.

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК СКА
Анвар Гатиятулин
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