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Сегодня, 18:33

Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин назвал цели команды на турнире Пучкова

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Куньлунем» (1:0) на турнире Пучкова.

— Какие задачи ставите на турнир?

— Подготовиться к сезону, наиграть сочетания и проверить, в каком состоянии находится команда. Нам важно сейчас всю игру делать правильные вещи, то, что мы тренируем. Потому что бывают моменты, когда сбиваемся на индивидуальные действия и от этого теряется нить игры.

— Над чем еще работаете?

— Повторюсь, важно понять игровые сочетания. Мы стараемся их не менять, потому что тренировки — одно, а игры — другое, — приводит слова Гатиятулина «СЭ».

В следующем матче «Ак Барс» встретится с «Северсталью» 23 августа.

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
Анвар Гатиятулин
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