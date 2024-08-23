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Сегодня, 18:36

Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин прокомментировал победу над «Северсталью»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Северсталью» (3:0) в турнире Пучкова.

— Как готовились к «Северстали»?

— До игры с «Северсталью» мы провели четыре матча, где команды играли немного в другой хоккей. Показали ребятам на видео некоторые моменты, но было видно, что они не ожидали, в первом периоде бегали за шайбой. Плюс подвела игровая дисциплина, следует в этом направлении усилить работу. Из-за таких ненужных удалений нарушается целостность игры, кто-то переигрывает, кто-то выпадает из ритма. Во втором периоде стали больше контролировать шайбу, а в третьем больше владели инициативой.

— «Северсталь» проводит второй турнир за предсезонку. Не было опасений, что соперник будет в лучшем игровом тонусе?

— «Северсталь» провела больше игр, возможно, была в чуть лучшем тонусе, но у нас впереди два матча, этого достаточно, чтобы подойти к старту сезона.

В следующем матче «Ак Барс» 25 августа сыграет с петербургским СКА.

Хоккей
ХК Ак Барс
Анвар Гатиятулин
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