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КХЛ

5 сентября, 21:31

Знарок не согласился с тем, что «опустил» Радулова

Отдел хоккея «СЭ»
Олег Знарок.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

После матча регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Ак Барс» (1:5) во время флэш-интервью КХЛ-ТВ главный тренер казанцев Олег Знарок поправил тв-корреспондента Наталью Кларк, задавшей вопрос о том, почему тот опустил Радулова в более низкое звено.

«Перевел», — ответил Знарок, хорошо владеющий тюремной лексикой и терминологией, согласно которой слово «опустил» имеет совершенно другое значение.

В этом матче Александр Радулов забросил первую шайбу после возвращения в КХЛ.

В прошлый раз он забивал в лиге 7 апреля 2016 года, когда выступал за ЦСКА.

Александр Радулов
ХК Ак Барс
ХК ЦСКА (Москва)
Олег Знарок
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